"Houd daklozen extra in de gaten bij koud weer"

24 februari 2018

Barkoud wordt het, zeker nu er in ons land een koudegolf bezig is. Maar omdat niet iedereen kan genieten van warme chauffages binnenshuis, roept de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) iedereen op om in dit vriesweer een oogje in het zeil te houden voor mensen in nood in de omgeving, zoals dak- en thuislozen. Bij noodsituaties raden ze aan om naar het OCMW te stappen. "Lokale besturen zijn extra alert en hebben de taak om hen op te vangen", klonk het bij VVSG in 'VTM Nieuws'. Maar niet alleen daklozen kunnen in de problemen komen door het winterweer. Mensen die alleen thuis wonen, zoals bejaarden of mensen in armoede, beschikken niet altijd over degelijke verwarming. "Of ze hebben geen drinkbaar water omdat de leidingen bevroren zijn", aldus VVSG.

