'Horeca-noodplan' laat tijdelijke werkloosheid langer toe 05 juni 2020

De tijdelijke werkloosheid wordt voor de horeca hoogstwaarschijnlijk verlengd tot eind december. Dat is één van de voorstellen van het horecanoodplan van Groen-Ecolo, maar het krijgt ook de steun van federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V), omdat de sector zo zwaar getroffen is. In het noodplan leggen de groenen nog andere voorstellen op tafel, zoals het verlagen van de verzekeringen en de energieabonnementen tijdens de lockdownperiode en een btw-belastingkrediet.

