"Hopen op een (massa)spurt" MERLIER: DE GOUDEN JOKER 29 juni 2019

Auwch. Dát was een klap, woensdag in Halle-Ingooigem. Tim Merlier (26) ging in de slotfase keihard neer. "Gelukkig viel ik in het gras, waardoor de schade meevalt", meldt hij. "Wat stijf in de nek, maar dat helpt mijn osteopaat er tegen zondag wel uit." Drie dagen eerder had hij nog de Brugse Elfstedenronde gewonnen, vóór Jakobsen en Philipsen. Een statement. "Het geeft me vertrouwen. Al moet ik wel hopen op een (massa)spurt. Net dát is niet zo evident op een onvoorspelbare, moeilijk te lezen koers als het BK. Twee jaar terug, in Antwerpen, leek zo'n scenario ook logisch. Maar spurtte uiteindelijk een groepje van vijf voor de driekleur. Ik werd zesde, op 0:47. (lacht) De beste van de rest dus."

