"Hopen nu onze reeks door te zetten" DIETRI LAFLERE - SPARTA KRUISEKE 20 november 2018

00u00 0

Tegen het nieuwe SK Vlamertinge B behaalde Sparta Kruiseke een vijfde overwinning op rij (6-1) en staat het vijfde. Dietri Laflere scoorde twee keer. "We speelden niet zo'n goede wedstrijd, maar waren heel efficiënt", zegt Laflere. "We weten dat we nog beter kunnen. Wat aantoont hoe hongerig we zijn. De eerste keer scoorde ik nadat een verdediger te kort terug kopte naar zijn doelman. Ik zat er goed tussen. Mijn tweede goal was na een lange bal van Stijn Lernou. Ik kwam alleen voor doel." De ex-speler van SK Geluwe is goed voor zeven doelpunten en zes assists. "Tijdens de voorbereiding blesseerde ik me aan de enkel", zegt Laflere. "De ligamenten waren verrokken. Pas begin oktober stond ik in de basis. We hopen nu onze reeks door te zetten. Er wacht ons alvast een zwaar tweeluik: zaterdagavond op VK Dadizele B en dan thuis tegen leider Brielen Sport. Aan ons nu om te tonen dat we bovenaan willen meedoen. Dadizele speelt op kunstgras. We zijn een voetballende ploeg en dat ligt ons beter. Ons terrein is dramatisch." (DBEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN