"Hopelijk vertelt ze de waarheid" Papa van Eline komt naar proces 15 maart 2019

Steven Pans, de vader van Eline, was gisteren aanwezig in de Leuvense rechtbank. "Dit is zeer hard, alle wonden worden op dit proces weer opengehaald", zei hij. "Al die moeilijke emoties beleven we opnieuw. Ik hoop dat de moeder nu wel de waarheid vertelt over wat mijn dochter in die laatste momenten en minuten heeft meegemaakt. Eline was zo'n lieve schat. Ik hoop haar stem hier ook te laten klinken." Pans heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat het gerecht zijn werk zal doen. "Op de leden van de jury rust een enorme eindverantwoordelijkheid." (IDV)

