"Hopelijk snel terug naar Hollywood"

"Godzijdank is 'Bad Boys for Life' uitgekomen vóór de crisis uitbrak", klinkt het bij Adil El Arbi en Bilall Fallah. Mede door corona is hun Hollywooddebuut voorlopig wereldwijd de succesvolste film van het jaar. "Al voelt het een beetje alsof je de wereldbeker wint terwijl je de enige ploeg was op het toernooi", lacht Bilall. "'Bad Boys for Life' is sneller on demand uitgekomen, omdat de cinema's sloten. Toch werden de beoogde cijfers zijn ruimschoots behaald", vult Adil aan. De lockdown werd voor het regisseursduo een drukke periode qua videomeetings met de filmindustrie in Hollywood. "Acteurs Jamie Foxx en Adam Sandler hebben ons gecontacteerd om samen te werken. En met Marvel, DC, Sony, Paramount en Warner Bros. zijn we ook het aan het praten. 'Bad Boys 4' en 'Beverly Hills Cop 4' liggen al vast, maar de planning nog niet. Zodra corona het toelaat, trekken we terug naar Hollywood."

