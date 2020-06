Exclusief voor abonnees "Hopelijk snel duidelijkheid" Geert D'Hollander (54) werkt al 13 jaar voor Swissport 09 juni 2020

00u00 0

"Het ging al jaren slecht, dus het spookte al langer door ons hoofd dat er een herstructurering zou komen en dat het personeel zou moeten inleveren. Maar dat het plots helemáál afgelopen is, dat is een zware klap om te verwerken. Volgende maand vier ik mijn 55ste verjaardag. Het zal voor mij dus niet evident zijn om elders nog werk te vinden. Zelfs als er alsnog een overnemer gevonden wordt en Swissport een doorstart kan maken, zal ik dan als 'oudere' werknemer nog wel in aanmerking komen? Hopelijk zorgt de curator snel voor duidelijkheid."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen