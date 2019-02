"Hopelijk rotste avond van seizoen" Malinovskyi 22 februari 2019

00u00 0

Ruslan Malinovskyi (25) kon Genk niet naar een hoger niveau tillen. "Ik weet niet goed wat te zeggen na zo'n pijnlijke thuisnederlaag. Er sluipen nog geen twijfels in mijn hoofd, maar de ontgoocheling is wel groot. Ik hoop dat dit de rotste avond van het seizoen was, dan hebben we die meteen gehad. We moeten dit nu vergeten en zondag reageren tegen Antwerp. Dat wordt opnieuw een zware en fysieke slag. Het is moeilijk om een heel seizoen op een hoog niveau te acteren, maar het wordt wel stilaan tijd dat we weer uit een ander vaatje tappen." (SJH)