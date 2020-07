Exclusief voor abonnees "Hopelijk krijgen wij hetzelfde respect" Mieke Rubbens (41) Verpleegkundige in woonzorgcentrum 08 juli 2020

00u00 0

<<Hopelijk krijgen wij hetzelfde respect als onze collega's in de ziekenhuizen. We verzorgen toch allemáál mensen?>> Mieke Rubbens (41) is al meer dan 20 jaar verpleegkundige. Ze heeft er bewust voor ­gekozen om in een woonzorgcentrum aan de slag te gaan — <<Ik ­verloor er mijn hart>>. Vandaag werkt ze in wzc Damiaan in het Vlaams-Brabantse Tremelo, het grootste woonzorgcentrum in ons land waar corona buiten de muren bleef. Toen een aantal weken ­geleden al bekend raakte dat de woonzorgcentra naast een ­eenmalige premie — een cheque van 300 euro — zouden grijpen, ­besliste de directeur al zijn personeelsleden toch iets extra te geven — van poetsvrouw tot de vrouw aan het onthaal. <<We hebben ­allemaal 500 euro netto bijgekregen. Een mooi presentje dat zeer sterk geapprecieerd wordt. Dat presentje verwachten we nu ook van de Vlaamse overheid — minstens. We hebben hard gewerkt om het virus hier buiten te houden en ik ben enorm fier dat ons dat gelukt is. Heel vaak begon ik een uurtje vroeger of bleef ik wat langer na mijn shift, om andere collega's te ontlasten. Iedereen deed dat trouwens. Wekenlang hebben we daarvoor applaus gekregen. Nu is het ­afwachten of we daar ook voor beloond worden.>> (FT)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen