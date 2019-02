"Hopelijk kan hij druk wegnemen van Wesley" 02 februari 2019

Leko blij met terugkeer Rezaei

Geen transfers bij Club Brugge, wél spelers die terugkeren na maandenlang blessureleed. Vossen en in mindere mate Danjuma zijn op komst, Rezaei hervatte deze week met de groep. Afwachten of hij meteen deel uitmaakt van de selectie. Ivan Leko: "Hij is al de hele week goed bezig op training. We moeten hem tijd geven, want tot dusver had hij altijd pijn en kleine blessures. Hopelijk kan hij wat druk wegnemen van Wesley. In dat opzicht zullen we ook blij zijn met de terugkeer van Vossen." Net als Rezaei zijn ook Denswil, Vormer en Poulain beschikbaar. Zij namen deze week minstens één dag rust, maar trainden gisteren alle drie voluit. Nakamba is geschorst na zijn dubbele gele kaart in Oostende. Amrabat of Rits neemt zijn positie in op het middenveld, terwijl Poulain achterin opnieuw aan de aftrap verwacht mag worden. (TTV)

HLN