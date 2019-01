"Hopelijk in play-off 1 tegen STVV" De Norre 08 januari 2019

Ook Casper De Norre werd gisteren officieel voorgesteld op stage in Benidorm. De besturen van Racing Genk en STVV zijn bij de transfer van de 21-jarige verdediger overeengekomen dat hij op 18 januari niet zal spelen in de Limburgse derby. "Enerzijds vind ik dat jammer", zei De Norre. "Anderzijds begrijp ik ook wel dat die overgang heel gevoelig ligt. Over wedstrijden in de play-offs zijn geen afspraken gemaakt. Dus ik hoop STVV nog tegen te komen in play-off 1."

