"Hopelijk in de plannen van de coach gespeeld"

Eerste competitiegoal Cop 17 februari 2020

Spitsen worden afgerekend op doelpunten. En dus kreeg Duje Cop een dikke onvoldoende achter zijn naam. Tot gisteren, toen de Kroaat zijn eerste competitiegoal tegen de Genkse netten vlamde. "Het zijn moeilijke maanden geweest, maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld", zei de 30-jarige spits. "Ik ben vandaag belangrijk geweest voor het team, dat is het enige dat telt. Ik werk hard, ook als ik niet speel. Soms krijg je vijf minuten om jezelf te tonen, dat is niet gemakkelijk. Maar dat is het leven van een voetballer. Ik hoop dat ik me met deze prestatie iets meer in de plannen van de coach heb gespeeld." Cop rondde een knappe Luikse aanval af. "De assist van Amallah was top. Ik wist dat ik als ik de juiste loopbeweging zou maken, hij me de bal perfect zou aanspelen. Die afwerking? Tja, ik ben het scoren dan toch niet verleerd, hé." Cop zette Standard met zijn goal op weg naar een belangrijke uitzege. De Rouches doen een prima zaak in het klassement en nemen verder afstand van hun dichtste concurrent. "Play-off 1 mag ons niet meer ontsnappen nu. Dat is niet meer dan logisch. Wij zijn Standard, wij moeten altijd bij de eerste zes zijn." (KDZ)

