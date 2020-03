Exclusief voor abonnees "Hopelijk gaan we door tot Nice" Teuns 16de 12 maart 2020

Een superchrono à la Ruta del Sol schudde Dylan Teuns (28) niet uit zijn benen, maar hij had wel vrede met de zestiende tijd. "Ik verloor het in het tweede deel. Dat lag me gewoon veel minder. Mocht er nog een derde klimmetje hebben ingezeten, was het anders geweest. Nu wist ik op voorhand waar ik aan toe zou zijn. Het ging in dalende lijn richting finish, je moest constant bijtrappen. Renners met iets meer gewicht en power zijn daar in het voordeel." Met de strijd om het tweede Belgische ticket voor de olympische tijdrit zegt Teuns niet bezig te zijn. "Wel met Parijs-Nice. En een mooi klassement." Zesde, staat hij nu. "Jammer van het tijdverlies op dag twee. Had niet mogen gebeuren, want ik had de benen toen om mee te zijn met de eerste waaier. Ik hoop dat we doorgaan tot Nice en dat ik mijn uitstekende vormpeil de komende dagen nog kan etaleren." (JDK)

