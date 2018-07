"Hoop dit niveau te behouden" Wickmayer 03 juli 2018

Goede overwinning voor Yanina Wickmayer (WTA 101) die met 7-5, 6-4 voorbij kwalificatiespeelster Mona Barthel (WTA 118) ging. "Dit had een valstrik kunnen zijn", wist coach Steve Darcis. "Vooral omdat Yanina weinig vertrouwen heeft momenteel. Van zodra het iets minder gaat, gaat het kopje naar beneden." Knap dan ook dat 'Wicky', toen ze even moeite ondervond om de eerste set uit te serveren, het hoofd er wel bij hield. "Ik was solide", aldus Wickmayer die met haar zege opnieuw de top 100 induikt. "Ik heb gedaan wat nodig was. Je weet nooit wat je kan verwachten van haar en dus moest ik stevig tennissen, kalm blijven, naar het net gaan en agressief retourneren. Ik ben dan ook tevreden met hoe ik gespeeld heb." Met Andrea Petkovic (WTA 95) krijgt Wickmayer meer van hetzelfde in ronde twee. Wederom een ervaren Duitse die op zoek is naar haar beste tennis. "Nog een moeilijke match", wist Wickmayer. "Zij speelde de derde ronde op Roland Garros. Een speelster die fysiek en mentaal sterk is. Ik verwacht wel een goede match en hoop hetzelfde niveau te halen als vandaag." Eén minpuntje: coach Darcis vertrekt (normaal gezien) morgen op vakantie. (FDW)

