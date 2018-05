"Hoop dat wijzigingen renderen in Monaco" Vandoorne 14 mei 2018

Barcelona 2018 was er geen om te onthouden voor Stoffel Vandoorne. Vijf strafseconden, omdat hij de eerste bocht afsneed, daarna in de 46ste ronde out met een kapotte versnellingsbak. "Ik had plots geen grip meer in die eerste bocht, daarom ging ik zo breed. Die straftijd kreeg ik omdat ik niet langs de juiste kant van een paaltje opnieuw het circuit opreed. Uiteraard wist ik dat, maar het gaat allemaal zo snel, ik vreesde de auto niet tijdig meer in de juiste richting te krijgen."

