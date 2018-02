"Hoop dat mijn goals Coucke deugd doen" Bjelica 26 februari 2018

Scoren doet hij zelden of nooit, maar zaterdag bezorgde Aleksandar Bjelica KV Oostende zelfs met twee goals vrijwel eigenhandig de zege tegen STVV. Zijn eerste 'doublette' op het hoogste niveau nadat hij in 2015 ook al eens twee keer scoorde voor Helmond Sport tegen Jong PSV in de Nederlandse tweede klasse. "Ik hoop dat de voorzitter tevreden is en dat mijn goals hem goed zullen doen", aldus de linkerflank, die door Coucke uitzinnig geknuffeld werd. "Ik wens hem veel geluk bij Anderlecht en geloof wel dat onze nieuwe voorzitter het goed zal doen. Scoren doe ik niet vaak. Vroeger ging ik niet vaak mee naar voor, maar nu heb ik goed naar Capon (rechterflank, red.) gekeken hoe hij dat doet." KVO kan terugblikken op een knappe 8 op 12 tegen Essevee, Anderlecht, Antwerp en STVV, terwijl het in die matchen slechts één tegendoelpunt slikte: "De laatste matchen (AA Gent en Standard, red.) willen we goed afsluiten. Daarna gaan we in play-off 2 voor het maximum." (TTV)

