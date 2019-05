Exclusief voor abonnees "Hoop dat Gelbe Wand zijn naam zingt" Over Thorgan 28 mei 2019

Kylian definitief naar Cercle Brugge, Thorgan naar Dortmund. Vader Thierry, die de zaken van zijn zonen mee behartigt, heeft de handen de voorbije maanden vol gehad. "Ik wist het een paar dagen voor de officiële bekendmaking", zegt Hazard. "We hebben er een beetje over gepraat. Ik ben blij voor Thorgan. Het is een nieuwe stap in zijn carrière. Hij heeft vijf mooie jaren achter de rug bij Mönchengladbach. En, met alle respect, Dortmund is toch een trapje hogerop. Hij verdient die move ook. Nu zal hij moeten beginnen te werken. Hij start weer van nul. Thorgan komt in een stevige ploeg terecht, met een uitstekende trainer die hij nog kent van zijn tijd bij Gladbach - dat is ook belangrijk. Ik verwacht maar één zaak: dat de Gelbe Wand zijn naam zal zingen." (KTH)

