"Hoop dat bestuur investeert om aan de top te blijven" Refaelov 27 mei 2019

00u00 0

Lior Refaelov trapte Antwerp vanop de stip naast Charleroi. Zijn elfde competitietreffer als je de barragewedstrijd meerekent als een uitloper van de Jupiler Pro League. Een persoonlijk record voor Refaelov. "Ik was er niet mee bezig, maar we speelden een goede wedstrijd. Iedereen heeft alles gegeven. Ik ben tevreden over mijn seizoen. Ik ben pas in augustus aangekomen, maar heb me snel kunnen aanpassen." Refaelov hoopt dat Antwerp volgend seizoen de lijn kan doortrekken en nog een stap hogerop weet te zetten. Hij rekent erop dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt. "Ik hoop dat de clubleiding gaat investeren om ons te laten meedraaien in de top. Deze stad heeft dat nodig en het Belgisch voetbal heeft een club als Antwerp nodig. Wat we vandaag meemaakten, was geweldig." (SJH)

