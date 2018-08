"Hoofddoek hoort niet thuis op school" Demir maakt bocht 27 augustus 2018

"Een school is zoals een thuis: je moet je daar vrij voelen. Een hoofddoek hoort er dus niet", zegt Zuhal Demir (N-VA). De staatssecretaris voor Gelijke Kansen stelt vast dat meisjes op steeds jongere leeftijd een hoofddoek beginnen te dragen. "En dat is een probleem. Laat hen op school proeven van gelijkheid, zodat ze later zelf keuzes kunnen maken", klinkt het. Opmerkelijk: in maart kantte Demir zich nog tégen zo'n hoofddoekenverbod. "Een ambtenaar met een loketfunctie moet neutraal zijn, die mag dus geen hoofddoek dragen. Maar een school moet in elk geval kunnen kiezen of ze een verbod invoert of niet", zei ze toen. (SSL/IVDE)