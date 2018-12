"Hondjes sterven soms dagen na aankoop" GAIA WAARSCHUWT VOOR 'PUPPYFABRIEKEN' 03 december 2018

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft een nieuwe campagne gestart tegen de illegale handel en import van puppy's. In een filmpje staan zeven getuigen centraal die allemaal opgelicht werden door een broodfokker. Bij drie van hen stierf de puppy amper enkele dagen na aankoop aan een ziekte. De dieren bleken afkomstig te zijn uit 'puppyfabrieken' in Oost-Europa. Op de website van GAIA staat een checklist 'Hoe herken ik een broodfokker?'. "Malafide broodfokkers spelen het slim. Ze hebben een erkenningsnummer van de overheid, wat kopers geruststelt, maar in feite stelt dat maar weinig voor. Ook hebben ze altijd pups in de aanbieding om in te spelen op impulsaankopen, en is er - zoals bij een goede kweker - geen sprake van wachtlijsten." Het moederdier krijgt u ook niet te zien, en op de paspoorten wordt gelogen over leeftijd en vaccinaties. "En de pups zelf? Als ze niet enkele dagen na aankoop overlijden, sukkelen ze vaak heel hun leven met medische of gedragsproblemen." Voor GAIA is de oplossing eenvoudig: adopteer een dier in de plaats van er één te kopen, want de Belgische asielen zitten overvol.

