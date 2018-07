'Hollywoodgangster' laat zich inspireren door films voor spectaculaire ontsnapping met helikopter Ook z'n ontsnapping kan zo de bioscoop in Ken Standaert

03 juli 2018

05u00 0 De Krant Een gekaapte helikopter, slijpschijven, twee vluchtauto's en drie zwaarbewapende kompanen. De ontsnapping van de Franse topgangster Rédoine Faïd (46) - die z'n overvallen plande volgens filmscènario's - kan zó vertoond worden in de bioscoop. Zondag vloog hij weg uit de gevangenis van Réau, voorlopig is er geen spoor van hem.

"Als kind speelde ik met vriendjes de film 'Sleepers' na. Eén iemand steelt iets kleins en lokt de winkeluitbater mee, daarna kan de rest rustig de winkel leegplunderen." Aan het woord is Rédoine Faïd, de 46-jarige overvaller die nog 53 jaar cel moet uitzitten, maar in 2010 al zijn autobiografie schreef. De beroepscrimineel is zót van film, da's het minste wat je kan zeggen. Voor z'n eerste overval in 1995 ging hij liefst zéven keer naar de bioscoop om 'Heat' te bekijken. "Thuis heb ik nog honderd keer die scène met Robert De Niro bestudeerd", vertelt hij. Z'n ontsnapping, afgelopen zondag, past in dat rijtje en kan zo naar Hollywood.

Om twintig na elf in de voormiddag wordt Faïd door twee cipiers begeleid van de strengst beveiligde afdeling van de gevangenis van Réau naar de bezoekersruimte in een nabijgelegen gebouw. Hij begroet er lachend zijn broertje Brahim. Een bewaker houdt een oogje in het zeil, toch lijkt alles 'business as usual'. Enkele ogenblikken later staat de gevangenis in rep en roer, en krijgt de bewaker een oorlogswapen op hem gericht. Faïd krijgt vrije baan naar de helikopter die even verder klaarstaat. Allemaal dankzij een uitgekiend plan waar de gangster met Algerijnse roots al maandenlang op broedde.

Verkenning met drone

HLN