“Hoger loon. Schonere lucht. Meer tijd. Minder files. Meer thuiswerk. Minder stress. Meer zorg. Minder haast. Een rijker leven? Het valt te vrezen dat we straks een illusie armer zijn”

Onze editorialist Jan Segers: "Anders gaan leven na corona: graag. Maar wie zal dat betalen?”

Jan Segers

18 april 2020

05u00

