"Hoe snel gaat u?" Swings bij koning Filip 06 maart 2018

De zilveren medaille van Bart Swings op de Winterspelen in Pyeongchang heeft de gemoederen beroerd tot in het paleis. Nadat koning Filip de 27-jarige schaatser kort na zijn straffe prestatie al persoonlijk had opgebeld, mocht Swings gisteren op audiëntie. De vorst mocht de zilveren plak even vasthouden en vroeg Swings naar zijn topsnelheid. "57 kilometer per uur. De echte sprinters gaan 60 km/u, maar ik ben meer iemand van de lange afstand. Met duurvermogen", verduidelijkte Swings. (MDB)

