Exclusief voor abonnees "Hoe langer Veiligheidsraad talmt, hoe kwalijker de gevolgen" Sportpsycholoog Brouwers 28 april 2020

00u00 0

Het is al een veelgehoorde klacht bij prof-atleten en sporters: ze trainen zonder duidelijk doel of perspectieven. Het signaal dat de Veiligheidsraad vrijdag gaf - premier Sophie Wilmès zei tot twee keer toe dat ze "op korte termijn" over sportcompetities een beslissing zullen nemen - doet daar volgens sportpsycholoog Jef Brouwers geen goed aan. Hij noemt het ronduit nefast voor hun mentale gezondheid.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen