"Hockeypak veel cooler dan voetbaltruitje" Loewie Monsieur (12) uit Boom 18 december 2018

Een jaar geleden ruilde Loewie zijn keeperstenue van SK Londerzeel voor eentje van de Braxgata Hockey Club. "Vroeger was Thibaut Courtois mijn grote idool, nu is dat Vincent Vanach, de doelman van de Red Lions. Hockey is veel actiever dan voetbal. Je bent beweeglijker, alles gaat sneller en er is meer actie tijdens het spel. En het pak is veel cooler. (lacht) Bovendien gaat het er in de hockeyclub heel gemoedelijk aan toe. Bij voetbal ligt de nadruk veel meer op presteren en competitie." (ND)

