"Hittegolven Europa gevolg van droogte in zuiden"

Er bestaat een verband tussen de droogte in het zuiden en de extreme hittegolven in Europa. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit Gent en Wageningen University & Research aangetoond. Door plotselinge veranderingen in de windrichting wordt warmte uit droge gebieden verplaatst. De hete lucht wordt op de route versterkt door de droge condities. Die luchtstromen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de abnormale hitte bij de Europese hittegolven van 2003 en 2010. Volgens hoofdauteur Dominik Schumacher van de UGent was de situatie tijdens de hittegolven van deze zomer vergelijkbaar. "Normaal koelt de hete lucht onderweg af door vegetatie en oceanen. Maar door de droge condities in Frankrijk en Spanje kon warme en droge lucht uit Noord-Afrika doordringen tot ver in het Europese vasteland." De resultaten van het onderzoek zijn relevant om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering.

