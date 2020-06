Exclusief voor abonnees 'Hitler kom terug': racistische graffiti in drie Limburgse gemeenten 15 juni 2020

In het centrum van Lanaken, in Bilzen en Tongeren hebben vandalen in de nacht van zaterdag op zondag racistische graffiti aangebracht op tal van gebouwen en bushokjes. Zo prijkte er onder meer 'Vuile bruine apen, verlaat ons land' en 'Hitler kom terug'. De politie is een onderzoek gestart. Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld) heeft een klacht neergelegd tegen onbekenden. Twee verdachten konden door een bewakingscamera gefilmd worden. "Het moet iemand zijn die de buurt goed kent", zegt een verbolgen Marino Keulen. "Hopelijk leveren de beelden een aanwijzing op. Ik heb in ieder geval gevraagd aan de technische dienst om de graffiti te verwijderen. Het gebouw is dan wel van de federale overheid, maar als ik daar op moet wachten, hangt het er volgende week nog." (DSS)

