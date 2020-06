Exclusief voor abonnees "Hip stadsgevoel aan zee" Zonnige groetjes uit... België | Sp.a-voorzitter Conner Rousseau (27) woont in Nieuwpoort 13 juni 2020

"De hele zomervakantie zal je me vinden in Nieuwpoort. Elk jaar organiseer ik met Joetz jeugdkampen in vakantiecentrum De Barkentijn waarop echt iedereen welkom is. We ontvangen honderden kinderen, zowel van bedrijfsleiders als uit de bijzondere jeugdzorg. Ik ben blij dat we hen, ondanks corona en mits we een aantal maatregelen nemen, deze zomer weer een zorgeloze en onvergetelijke vakantie kunnen bezorgen."

