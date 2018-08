"Hij zou trots geweest zijn" Fernand Goyvaerts heeft na 51 jaar een opvolger 10 augustus 2018

Fernand Goyvaerts heeft (eindelijk) een opvolger. 51 jaar na de achtvoudige Rode Duivel betrad er met Thibaut Courtois een tweede Belg het heilige gras van Santiago Bernabéu in Real-shirt. Renée Vandermeersch, weduwe van de in 2004 overleden Goyvaerts, vindt het een goeie zaak. "51 jaar... (blaast) Dat gaat om een bijzonder lange periode, hé. Het is mooi dat er na al die jaren opnieuw een landgenoot bij Real tekent. Bovendien zal Fernand voor altijd de eerste blijven - dat neemt niemand hem ooit af. Mijn man zou sowieso trots geweest zijn op Thibaut." Vandermeersch, zelf nog actief als spelersmakelaar van onder meer Sammy Bossut en Louis Bostyn, is overigens overtuigd dat Courtois zal slagen bij de Koninklijke. "Tijdens het WK heeft hij zich geprofileerd als absolute topdoelman. Wie een beetje aan hem twijfelde, geraakte toen overtuigd. Echt, Real heeft een wereldkeeper in huis gehaald. Hij gaat zeker niet moeten onderdoen voor zijn voorgangers." En gaat Vandermeersch de opvolger van haar man ook een keertje live aan het werk zien? "Twee jaar geleden werd ik uitgenodigd door Barcelona (Goyvaerts speelde eveneens één seizoen voor Barça, red.), maar bij Real nog niet. Daar waren de contacten minder intens. (lacht) Wie weet ga ik eens kijken. Het is allemaal zo ver niet, hé." (VDVJ)

