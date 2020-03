Exclusief voor abonnees "Hij wil helpen, maar ik doe het liever zelf" Laura, mevrouw Dewaest 21 maart 2020

"Geen voetbal op tv, geweldig!", lacht Laura Tibo. Zij is de echtgenote van de Genkse kapitein Sébastien Dewaest. "Nu hebben we eindelijk eens tijd om samen een goede film of een serie te bekijken. We zijn net als iedereen beperkt in onze vrijheden, maar dat zorgt ervoor dat we nog meer naar mekaar toegroeien. Het is leuk om zien hoe Sébastien zijn vrije tijd nu bijna volledig wijdt aan ons dochtertje van bijna 3, Luna." Dewaest ontpopt zich zelfs als kleuterleider. "Hij geeft haar lesjes", lacht Laura. "De kleuren, de cijfers, de vormen. In de voormiddag geeft hij haar zelfs voetbaltraining." Wat het huishouden betreft, houdt Laura in Genk toch liever zelf de touwtjes in handen. "Sébastien vraagt voortdurend waarmee hij kan helpen. Maar eerlijk, ik doe het liever zelf, dan ben ik zeker dat het goed gedaan is. 't Is lief van hem. Maar ik ben nogal maniakaal als het op mijn huishouden aankomt." (KDZ)

