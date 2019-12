Exclusief voor abonnees "Hij was niet de juiste speler voor deze match" Tau snel gewisseld 23 december 2019

00u00 0

Voor de rust naar de kant gehaald worden, het blijft hoe dan ook een vernedering. Eerder overkwam het David Okereke in Oostende, gisteren viel de wissel Percy Tau te beurt na 35 minuten. Al had Philippe Clement er een goeie reden voor. "In deze omstandigheden was hij niet de juiste speler voor deze match", erkende Clement. "We wisten dat het veel geregend had, maar niet dat het veld onder water zou staan. Als je er nu even op zou lopen, zou je dat meteen zien. Op dit veld was het niet mogelijk om goed combinatievoetbal te brengen. Er waren veel lichamelijke duels en dat is minder het spel van Tau. Na die wissel konden we de bal wel beter bijhouden. Wat ik heb geleerd? Misschien had ik de wissel voor de match moeten doorvoeren. Ondanks onze voorbereidende training." Tau werd vervangen door De Ketelaere. (TTV)

