Exclusief voor abonnees "Hij was een superster, met bergen geld. En dus een doelwit" Over Michael Jackson 29 juni 2020

00u00 0

Als er één man is over wie Bloom zich lovend uitlaat, dan is het Michael Jackson (1958-2009) wel. Jarenlang verzorgde hij de publiciteit van de superster, en ze leerden elkaar goed kennen. Dat Michael zich schuldig zou gemaakt hebben aan kindermisbruik - zoals de laatste jaren steeds luider wordt beweerd - ontkent hij dan ook in alle toonaarden. Zijn eenvoudige verklaring: "Een superster is eigenlijk een zak geld. En dus een doelwit." Dat Michael z'n tijd met kinderen doorbracht, kwam volgens Bloom door z'n jeugd - die de zanger heeft moeten missen omdat hij van kleins af aan op het podium stond. Op latere leeftijd wilde hij die gewoon inhalen, door bijvoorbeeld logeerpartijtjes te organiseren. "Maar waar hij ook gaat, Michaels slaapkamer is niet zo privé als die van jou en mij. Het is een openbare plek. De deuren stonden altijd open." Z'n affectie voor kinderen zorgde er volgens Bloom wel voor dat mensen geld begonnen te ruiken. Zoals Evan Chandler (1944-2009) in 1993, een tandarts die z'n ex nog 60.968 euro aan alimentatie schuldig was en volgens Bloom z'n zoontje Jordan valse beschuldigingen deed uiten. "Hij besefte dat hij zwijggeld zou kunnen krijgen en dreigde dus om z'n verzinsels openbaar te maken. Hij kreeg 23 miljoen dollar." Het leven van Michael was verwoest. "Van alle mensen die ik ooit ontmoet heb, was hij diegene die het dichtst bij een godheid in de buurt kwam. Hij had meer te geven aan z'n medemensen dan iemand zich ook maar had kunnen voorstellen. En z'n gave werd bedolven onder beschuldigingen. Michael Jackson bracht vijftig jaar bij ons door. Voor vijfentwintig daarvan werd hij aan het kruis genageld."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen