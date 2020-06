Exclusief voor abonnees "Hij verliet elke avond huilend het slachthuis" Over Ozzy Osbourne 29 juni 2020

Met Ozzy Osbourne (71), de zanger van Black Sabbath, heeft Bloom zelf nooit samengewerkt. Maar op een avond trof hij de langharige rocker slapend aan in het huis van manager Don Arden (1926-2007), niet lang nadat Ozzy de wereld had gechoqueerd door op het podium in een levende vleermuis te bijten. "Toen ik in de stoel naast Ozzy ging zitten, werd hij niet alleen wakker, maar legde hij me ook iets uit", schrijft Bloom. "'Toen ik afstudeerde, was de enige job die ik kon krijgen in een slachthuis', zei Ozzy. 'Ik zag hoe al die koeien door een smalle gang hun dood tegemoet liepen. Elke nacht ging ik huilend naar huis. Als ik de rest van mijn leven die job was blijven doen, hoeveel dieren had ik dan helpen doden? Om mijn carrière te helpen, heb ik één dier gedood. En ik vond het niet leuk. Maar één dier in plaats van 100.000? Een groot verschil.'"

