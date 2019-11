Exclusief voor abonnees "Hij moet zichzelf corrigeren" Bestuur gaat praten met Odjidja na zoveelste rood 05 november 2019

Overloopt u even mee het lijstje van spelers die het vaakst rood pakten in de Belgische competitie. Op 11 stuks vinden we Mario Verheyen en Badou Kéré. Alexandre Teklak, Thierry Siquet en Antonio Ghomsi pakten 8 keer rood, Siebe Blondelle, Gonzague Vandooren, Patrice Zeré en Domenico Olivieri deden dat 7 keer. In dat gezelschap verwacht je geen sierlijke voetballer als Vadis Odjidja, maar ook de aanvoerder van AA Gent heeft sinds zondag 8 uitsluitingen op zijn teller in de Belgische competitie. Drie keer ging het om rechtstreeks rood, vijf keer om twee gele kaarten.

