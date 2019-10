Exclusief voor abonnees "Hij mikt nu al op Hamsik en 100 caps bij de Rode Duivels" 02 oktober 2019

De jeugdvriend

Arnout De Doncker (32) en Dries Mertens kennen mekaar al sinds het kleuterklasje en de vriendschapsband tussen de vroegere buurjongens is altijd gebleven. De Doncker is één van de vrienden die vanavond naar Genk rijdt om Mertens nog eens in België aan het werk te zien. "Ik was er ook bij toen hij vorige maand de 1-0 maakte tegen Liverpool. Dat is toch nog een beetje specialer", zegt De Doncker. "We hopen natuurlijk dat hij straks in Genk die 115de maakt. Maar Dries heeft al twee andere mijlpalen in zijn achterhoofd. Hij wil het record van Hamsik (121 goals, red.) breken en topscorer aller tijden van Napoli worden én 100 caps voor de Rode Duivels halen. Het zou hem oneindig fier maken."

