Exclusief voor abonnees "Hij kan andere naties onder druk zetten" Patrick Lefevere 10 september 2019

00u00 0

"Eerst zou de WK-tijdrit Remco's laatste koers van het seizoen zijn", zegt Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick.Step. "Maar het loopt nu toch anders. Rik Verbrugghe heeft zijn beslissing afgetoetst bij ons. In de eerste plaats bij Koen Pelgrim, maar wij hebben ook een kort gesprek gehad. Als Remco conditioneel in orde is, en dat is hij, why not dan? Hij is een coureur die andere naties onder druk kan zetten. Zie zijn aanval in de Ronde van Duitsland. Dat er toen paniek was bij de concurrentie? Het was erger: als Nibali en Geraint Thomas zelf mee moeten gaan jagen, is er iets aan de hand. We gaan geen overdreven verwachtingen stellen voor het WK, maar als Remco meedoet, is het om te tonen dat hij zijn selectie waard is. Ik vind dit een moedige en moeilijke keuze van de bondscoach, het was makkelijker geweest om hem thuis te laten. Iedereen zou dat begrepen hebben." (BA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis