"Hij is te kinderachtig" Tanja Dexters breekt met 19 jaar jongere vriend 08 mei 2018

00u00 0

Nog geen halfjaar. Zo lang heeft de romance van Tanja Dexters (41) met politieagent Gillian (22) geduurd. Maar nu heeft ze er een punt achter gezet. "Een leeftijdsverschil van bijna 19 jaar, dat overbrug je niet zomaar", vertelt ze in 'Dag Allemaal'. "Ik ben ook geen 20 meer. Een relatie is voor mij niet urenlang bellen als verliefde pubers. Hij was te kinderachtig. Ik heb nu een kind en een job. We hebben pogingen gedaan om het recht te trekken, maar dat is niet gelukt." Gillian is niet opgezet met haar beslissing, klinkt het. "Hij reageert volgens zijn leeftijd. Tijdens onze relatie zette hij me op een voetstuk, nu breekt hij me helemaal af. Zoals pubers doen." Twee jaar geleden kwam het tot een breuk tussen Dexters en Miguel, de vader van haar dochter Valentina (7). Daarna was ze even samen met de Italiaanse toyboy Ignazio Moser (25). (TM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN