"Hij is klaar om te schitteren" Broer Thorgan 12 juni 2018

00u00 0

Thorgan Hazard stond maar vijf minuten op het veld met broertje Eden en toch spatte de chemie ervanaf. De twee zochten mekaar op voor enkele leuke combinatie. "Ik geniet er altijd van om samen met Eden te spelen", glimlachte Thorgan. "Dat was in deze voorbereiding nog niet gelukt. Maar ik moet ook aan mezelf denken natuurlijk, ik probeer de ploeg zoveel mogelijk bij te brengen. Ongeacht of ik nu samen op het veld sta met Eden of niet." De oudste Hazard moest kort na de invalbeurt van Thorgan geblesseerd naar de kant. "Hij heeft een trap op de knie gekregen, maar zonder erg. Hij zei in de kleedkamer wel dat het mijn fout was", knipoogde Hazard. "Ik had de bal niet hard genoeg ingespeeld en daardoor was hij in de problemen gekomen. Ach, je kent Eden, hé." En of, wie weet hoe ver de Rode Duivels komen met deze Hazard in bloedvorm. "Iedereen kent zijn kwaliteiten en kijkt ook naar hem om de ploeg naar een hoger niveau te tillen. Op dit moment doet hij dat uitstekend. Hij is match na match gegroeid en hij is klaar om te schitteren in Rusland." (KDZ)

