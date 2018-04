"Hij is één van mijn 35 voor Rusland" Over de missende Benteke 03 april 2018

Een finale beslissing neemt hij pas over zeven weken. Toch sprak Roberto Martínez - een mooiprater - Christian Benteke bemoedigende woorden in na zijn niet-selectie voor de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië en de rol van pineut tegen Liverpool. Ook tegen 'The Reds' wrong 'Big Ben' twee grote mogelijkheden de nek om - 2 op 22 zette hij er dit seizoen om. Het vertrouwen lijkt helemaal zoek. "Hij had pech", analyseerde Martínez.

