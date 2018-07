"Hij is een humeurige oude zak" 13 juli 2018

Never a dull moment in de podcast' van Lance Armstrong. De zevenvoudige Tourwinnaar is levenslang geschorst en hij is al zijn Tourzeges kwijt, maar een mening heeft hij gelukkig nog wel. In zijn dagelijkse podcast The Move noemde hij Bernard Hinault dan maar een humeurige oude zak.

