"Hij heeft een enorm laag IQ" Trump haalt uit naar Robert De Niro 14 juni 2018

De Amerikaanse president Trump was nog niet goed en wel terug uit Singapore toen hij gisteren uithaalde naar acteur Robert De Niro. "Hij heeft een enorm laag IQ", aldus Trump, die de acteur ook een "sufkop" noemde. Trump reageerde daarmee op de uitlatingen van de acteur de afgelopen dagen. Zondag kreeg De Niro bij de Tony Awards een staande ovatie voor zijn speech, die hij begon met 'F*ck Trump'. Een dag later bood hij de Canadezen excuses aan voor het "idiote gedrag van de president" naar aanleiding van diens harde kritiek op de Canadese president Justin Trudeau bij de G7. Trump reageerde nog door te zeggen dat De Niro "te vaak in films tegen het hoofd is geslagen door echte boksers. Ik denk dat hij daardoor behoorlijk verward is. Wakker worden, Sufkop!", twitterde de president.

