"Hij heeft die obsessie om beter te worden" Over de 100ste van Lukaku 03 april 2018

00u00 0

Zijn eerste bedankje ging naar God, het volgende naar (ex-) ploegmaats en (ex-)trainers. Romelu Lukaku (24) vervoegde als jongste buitenlander ooit een select clubje van 28 spelers met 100 goals of meer in de Premier League. Mijlpaal. "Ik ben altijd een beetje bevooroordeeld als het over Lukaku gaat", zegt Martínez. "Ik ben een groot bewonderaar. Daarom heb ik destijds, samen met de voorzitter van Everton, de kas geplunderd om hem aan te trekken. Romelu heeft die ongelooflijke kwaliteit dat hij doelpunten kan maken. Al sinds zijn zestiende bij Anderlecht. Nu is hij 24, maar is wel enorm geëvolueerd. Romelu is geobsedeerd om beter te worden. Daar geniet ik van, als trainer. Hij werkt enorm op het samenspel en is zich erg bewust van zijn werkpunten. Zijn assistcijfer (9 dit seizoen, red.) is incredible voor een spits. Rom groeit als je hem uitdaagt. Bij Man United, onder Mourinho, is hij naar een ander niveau van maturiteit gegroeid. Qua leiderschap en verantwoordelijkheid nemen. Wat alles zegt over zijn potentieel."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN