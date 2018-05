"Hij geef z'n job op, zodat ik kan blijven rijden" ZWANGER TRUCKERSKOPPEL KEERT DE ROLLEN OM 02 mei 2018

Ja, het truckersbestaan is een mannenwereld, maar daar trekken Stefaan Degryse (42) en Daisy Coudeville (31) uit Aartrijke zich niets van aan. Haar vriend, zelf ook vrachtwagenchauffeur, geeft z'n job op om voor hun kindje, waarvan Daisy binnenkort bevalt, te zorgen. Al tien jaar rijdt ze met een truck. Drie jaar geleden leerde ze haar vriend Stefaan Degryse (42) kennen bij transportbedrijf De Rese in Brugge, waar ze allebei werken. "Stefaan had al een zoontje uit een vorige relatie en werkt deeltijds om voor hem te zorgen", vertelt Daisy. "In september krijgen we samen een kindje en geeft hij z'n job als trucker op om voor de kinderen te zorgen. Of dat niet de omgekeerde wereld is? Dat denk ik niet, want Stefaan wist op voorhand dat ik m'n werk graag doe en geen zin had om m'n bestaan als trucker op te geven. Ik ben telkens een week op de baan, 's Nachts slaap ik in m'n cabine. Straks zal het lastig zijn om mijn kindje een week achter te laten. Anderzijds moet het niet per se de vrouw zijn die voor kinderen zorgt." (SDVO/CDR)

