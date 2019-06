Exclusief voor abonnees "Hij gaat zich in paradijs wanen" Marc Degryse HLN-analist 07 juni 2019

"De timing is ideaal. Real heeft een strontjaar achter de rug en bij Chelsea vertrekt hij na zeven seizoenen met de borst vooruit dankzij de winst in de Europa League. Bovendien zit hij in de piek van zijn carrière en heeft-ie zeker nog vijf schitterende jaren in zich. Hij gaat nu de kans hebben om ook de Champions League te winnen en mee te dingen naar de individuele trofeeën. In principe wordt hij de opvolger van Ronaldo, maar wel in een andere stijl. Ze zullen de ploeg rond hem nog wel wat moeten opfrissen. Zidane gaat een zegen voor hem zijn, want die geeft zijn spelers de nodige vrijheid. Hij besteedt meer aandacht aan gevoel dan aan tactiek. Hazard gaat zich in het paradijs wanen. Hij gaat kunnen lopen waar hij wil en zo de tegenstanders pijn doen." (SJH)

