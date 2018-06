"Hij denkt in mijn plaats" Bardet over Naesen 04 juni 2018

00u00 0

Zelden een kopman zo lovend over een ploegmaat horen spreken als Romain Bardet over Oliver Naesen. De Franse favoriet voor de Tour keek bij de start van de Dauphiné niet op een compliment meer of minder. "Oliver Naesen is top", zegt Bardet. "We komen erg goed overeen. We hebben niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. Hij neemt voor mij altijd de beste beslissingen. Hij denkt in mijn plaats. Voor mij is het rust in het hoofd, als ik in zijn wiel zit. Ik volg hem blindelings. Waar hij rijdt, rijd ik. Ook straks als we op de kasseien van Roubaix zitten. Ik heb geluk dat een van de beste flandriens van zijn generatie een ploegmaat van mij is. In de Dauphiné en in de Tour rijdt hij honderd procent in mijn dienst. Dat is een voorrecht. Ik ben erg dankbaar voor zijn werk." (MG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN