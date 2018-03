"Hij deelde niet alleen beelden, hij maakte ze ook”: Guy Van Sande riskeert 15 jaar cel voor kinderporno BJORN MAECKELBERGH

29 maart 2018

05u00 0 De Krant Het parket van Veurne wil acteur Guy Van Sande (54) nu ook effectief voor de rechtbank slepen in een onderzoek naar kinderporno. Het denkt dat het dossier tegen hem sterk genoeg is om hem te laten veroordelen voor het bezit, de productie, het uitwisselen, het verspreiden en het tonen van kinderpornografisch materiaal in een vereniging. Daardoor riskeert Van Sande in het meest extreme geval 15 jaar gevangenis.

Na bijna drie jaar is het onderzoek naar Guy Van Sande afgesloten. Dat wordt ons door meerdere bronnen bevestigd. In de eindvordering van 7 maart is het duidelijk dat het het parket menens is: het wil de acteur voor de strafrechter brengen wegens meerdere inbreuken in verband met kinderporno.

Het nieuws sloeg in juni 2016 in als een bom. Plots viel het gerecht in een onderzoek naar kinderporno binnen bij Van Sande thuis en op het stadhuis van Edegem, waar hij schepen van Burgerlijke Stand was voor N-VA. Van Sande zat één nacht in de cel. In alle commotie diende hij zijn ontslag in als schepen. De acteur - bij het grote publiek vooral bekend van de televisiereeks 'Zone Stad' - was op dat ogenblik pas drie weken getrouwd met zijn vriendin Nathalie, toen 28 jaar.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN