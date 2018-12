"Hij brengt iets nieuws" ■ WALTER PLANCKAERT 06 december 2018

"Ook ik had Victor en Yves bovenaan mijn lijstje gezet. Het zijn twee kerels die goed overeenkomen, maar die elkaar al van in de jeugd naar hogere hoogtes stuwen. Onder meer in het tijdrijden. In België zijn we klassieke zeges gewoon, maar hij brengt iets nieuws. Met zijn prestaties zullen de mensen hem in zijn tijdritdrang volgen. En hij zal er zelf ook alleen maar beter in worden. In die zin is deze Kristallen Fiets zeker een wissel van de wacht. Victor is de eerste die in mijn ploeg aankwam met een weegschaaltje. Nog een anekdote om dat te staven? Hij zei me ooit eens dat hij 'klaarkwam op zijn tijdritfiets'. Iemand die zoveel liefde heeft voor zijn discipline. Mooi, toch?" (DMM)