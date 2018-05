"Hij achtervolgde hen zelfs naar wc op communiefeest" 12 jaar cel voor grootvader die vier kleindochters misbruikt 05 mei 2018

De 81-jarige Emile Hendrickx uit Houthalen is veroordeeld tot 12 jaar celstraf en 10 jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. Hij heeft vier kleindochters jarenlang misbruikt en soms zelfs verkracht. Het onderzoek was in 2016 gestart met de klacht van de toen 14-jarige kleindochter, die hij al begon te misbruiken toen ze amper 8 was. "Hij achtervolgde haar zelfs naar de toiletten op communiefeesten in de familie", aldus de aanklager. De man drukte de meisjes op het hart tegen niemand iets te zeggen - het was hun "grootvader-kleindochter-momentje". Hij gaf hen ook cadeautjes, zoals een fiets of een gsm. Volgens de man kaderde het misbruik in zijn "seksuele voorlichting" - de meisjes hadden hem om uitleg gevraagd en dus had hij zijn penis getoond, verklaarde hij. Hendrickx is een "onverbeterlijke pervert", aldus de aanklager: in 1978 werd hij al veroordeeld voor de verkrachting van zijn eigen dochter. De bejaarde man daagde niet op voor zijn proces. De rechter vreest dat hij aan zijn straf wil ontsnappen en liet hem onmiddellijk opsporen. (PLA)

