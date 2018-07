"Hiervoor ben ik gehaald" Danjuma maakt meteen indruk 23 juli 2018

Binnenkomen langs de grote poort heet zoiets. Eén speelhelft had hij nodig, Arnaut 'Danjuma' Groeneveld, om de harten van de Club Brugge-fans te veroveren: "Hiervoor ben ik gehaald", straalde de opvolger van Limbombe. In een dolle eerste helft kreeg Danjuma gisteren het publiek meteen op zijn hand. De pijlsnelle vleugelspits was een gesel voor Cavanda, die zag hoe zijn pijlsnelle tegenstander 45 minuten lang als het ware op een brommer zat. "Ik zat goed in de match", grijnsde Danjuma. "We zijn al vijf weken bezig en ik ben al aardig ingespeeld. Het kan natuurlijk nog veel beter, dat zullen we wel zien. Alles was precies zoals ik het had verwacht: het stadion leefde en er is heel veel kwaliteit binnen deze ploeg. Het was een mooie binnenkomer. Als nieuwkomer kijkt iedereen naar je en bovendien viel er ook een prijs te winnen. Ik moest het dus wel goed doen. Dat ik Limbombe moet opvolgen, bezorgt me geen extra druk. Ik leg de lat sowieso voor mezelf heel hoog. (lacht) Bovendien heb ik bij NEC al eens zijn plaatsje ingenomen." (TTV)

