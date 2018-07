"Hiérop voetballen? Da's vragen om blessures" 20 juli 2018

De droogte wordt nu ook een probleem voor de provinciale voetbalcompetities die binnenkort van start gaan. Heel wat voetbalvelden liggen er verdord en uitgedroogd bij en zijn niet bespeelbaar. Zo ook het veld van Eendracht Hekelgem, vlak naast de E40 in Affligem. "Normaal hebben wij deze tijd van het jaar een prachtige groene grasmat maar omdat het veld geen water mag krijgen en de regen uitblijft, lijkt het nu wel een stoppelveld", zegt terreinverantwoordelijke Rik Verhavert. "Hier kunnen we niet op spelen: het risico op blessures is te groot. De stoppels kunnen snijwonden veroorzaken en de ondergrond is zo hard als beton. Bovendien zouden we de nu al verdorde graszoden helemaal kapot maken als we erop voetballen." Bij KFC Lennik, iets verderop, zitten ze met hetzelfde probleem. "Dit heb ik nooit eerder meegemaakt", reageert Luc Verdood, voorzitter van het Provinciaal Comité Brabant van de voetbalbond. "We gaan deze week samenzitten om te onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen." (WDS)

